В ХМАО полиция разыскала подростков, устроивших массовую драку

Полиция завершила расследование массовой драки, произошедшей в Нижневартовске. В конфликте участвовали две группы подростков, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Установлены все участники. В отношении них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, а родителей троих несовершеннолетних младше 16 лет привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию», — пояснили в ведомстве. По данным полиции, инцидент начался из-за бытового спора: «Просто слово за слово — и началась драка. Серьезных травм ни у кого нет, в больницы не обращались».
Все они привлечены по статье за мелкое хулиганство. Родители троих младших участников получили штрафы по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее URA.RU рассказывало о массовой драке во дворе дома на улице Нефтяников, где местные жители зафиксировали погоню и избиение. Тогда в соцсетях появились кадры, на которых группа подростков преследует сверстников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!