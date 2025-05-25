25 мая 2025
24 мая 2025

В ХМАО полиция разыскала подростков, устроивших массовую драку

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция завершила расследование массовой драки в Нижневартовске, которую учинили подростки
Полиция завершила расследование массовой драки в Нижневартовске, которую учинили подростки Фото:

Полиция завершила расследование массовой драки, произошедшей в Нижневартовске. В конфликте участвовали две группы подростков, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Установлены все участники. В отношении них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, а родителей троих несовершеннолетних младше 16 лет привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию», — пояснили в ведомстве. По данным полиции, инцидент начался из-за бытового спора: «Просто слово за слово — и началась драка. Серьезных травм ни у кого нет, в больницы не обращались».

Все они привлечены по статье за мелкое хулиганство. Родители троих младших участников получили штрафы по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее URA.RU рассказывало о массовой драке во дворе дома на улице Нефтяников, где местные жители зафиксировали погоню и избиение. Тогда в соцсетях появились кадры, на которых группа подростков преследует сверстников.

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Полиция завершила расследование массовой драки, произошедшей в Нижневартовске. В конфликте участвовали две группы подростков, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Установлены все участники. В отношении них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, а родителей троих несовершеннолетних младше 16 лет привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию», — пояснили в ведомстве. По данным полиции, инцидент начался из-за бытового спора: «Просто слово за слово — и началась драка. Серьезных травм ни у кого нет, в больницы не обращались». Все они привлечены по статье за мелкое хулиганство. Родители троих младших участников получили штрафы по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ранее URA.RU рассказывало о массовой драке во дворе дома на улице Нефтяников, где местные жители зафиксировали погоню и избиение. Тогда в соцсетях появились кадры, на которых группа подростков преследует сверстников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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