В Шадринске подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам в городскую думу. В 24 округах определились победители, набравшие наибольшее количество голосов. Среди них — действующие депутаты, руководители учреждений, предприниматели и специалисты из разных сфер. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии ЕР.
Лидеры по округам и количество голосов:
- Округ 1: Мылтасов Алексей Николаевич — 57 голосов (Сторонник ЕР);
- Округ 2: Перцев Дмитрий Валерьевич — 135 голосов (Член ЕР);
- Округ 3: Чащин Станислав Юрьевич — 111 голосов (Член ЕР);
- Округ 4: Попов Дмитрий Викторович — 87 голосов (Член ЕР);
- Округ 5: Федоринова Анна Николаевна — 95 голосов (Беспартийный);
- Округ 6: Шмаков Владимир Владимирович — 50 голосов(Член ЕР);
- Округ 17: Полуянов Сергей Юрьевич — 135 голосов (Сторонник ЕР);
- Округ 8: Новоселова Светлана Николаевна — 67 голосов (Член ЕР);
- Округ 9: Сафонова Екатерина Алексеевна — 61 голос (Сторонник ЕР);
- Округ 10: Колесникова Дана Садофьевна — 60 голосов (Сторонник ЕР);
- Округ 11: Рафикoв Радий Илгаметдинович — 62 голоса (Беспартийный);
- Округ 12: Дегтярев Данил Андреевич — 49 голосов (Беспартийный);
- Округ 13: Пикалин Владимир Иванович — 73 голоса (Член ЕР);
- Округ 14: Дитяткин Владимир Геннадьевич — 114 голосов (Член ЕР);
- Округ 15: Паршуков Алексей Петрович — 101 голос (Сторонник ЕР);
- Округ 16: Калганов Эдуард Иванович — 72 голоса (Член ЕР);
- Округ 17: Мурзин Александр Иванович — 58 голосов (Беспартийный);
- Округ 18: Аксенов Сергей Александрович — 144 голоса (Сторонник ЕР);
- Округ 19: Григорьев Константин Владимирович — 66 голосов (Член ЕР);
- Округ 20: Савельев Станислав Павлович — 82 голоса (Беспартийный);
- Округ 21: Педошенко Анатолий Анатольевич — 69 голосов (Сторонник ЕР);
- Округ 22: Хохлов Андрей Андреевич — 120 голосов (Член ЕР);
- Округ 23: Пестерев Олег Владимирович — 117 голосов (Член ЕР);
- Округ 24: Гордеенок Сергей Федорович — 65 голосов (Беспартийный).
Несколько политологов отмечают, что праймериз показали, что в Шадринске сохраняется баланс между опытными депутатами и новыми кандидатами из социальной сферы и бизнеса. Лидерами стали Сергей Аксенов (144 голоса), Дмитрий Перцев и Сергей Полуянов (по 135 голосов). Примечательно, что среди победителей есть и беспартийные специалисты, например, Анна Федоринова и Радий Рафикoв, что свидетельствует о росте роли профессионалов вне партийной политики.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Избирателям предстоит выбрать 34 депутата.
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