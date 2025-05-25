25 мая 2025

В Курганской области суд жестко наказал водителя за пьяное вождение и нападение на сотрудника полиции

Пьяный водитель напал на полицейского в Курганской области и сел на четыре года
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина свою вину не признал
Мужчина свою вину не признал Фото:

В Варгашах (Курганская область) вынесен приговор местному жителю. Он обвинялся в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и применении насилия к сотруднику полиции. Теперь мужчина будет четыре года сидеть в тюрьме. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале.

«В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в 2022 году был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Должных выводов для себя не сделал и в сентябре прошлого года вновь передвигался по территории населенного пункта на принадлежащем ему автомобиле Daewoo Nexia в состоянии алкогольного опьянения, где был остановлен сотрудником МО МВД России „Варгашинский“. Находясь в служебном автомобиле, обвиняемый нанес несколько ударов сотруднику полиции», — пишет ведомство.

Варгашинский районный суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч.2 ст.264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Несмотря на это, свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также осужденный лишен права управлять транспортными средствами на три года. Автомобиль, принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.

Ранее в Курганской области неоднократно рассматривались уголовные дела, связанные с нарушением правил дорожного движения и управлением автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2025 года и начале текущего года в регионе возбуждались дела по фактам серьезных ДТП, включая аварии со смертельным исходом и наезд на пешехода.

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В Варгашах (Курганская область) вынесен приговор местному жителю. Он обвинялся в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и применении насилия к сотруднику полиции. Теперь мужчина будет четыре года сидеть в тюрьме. Об этом сообщает прокуратура Курганской области у себя в tg-канале. «В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в 2022 году был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Должных выводов для себя не сделал и в сентябре прошлого года вновь передвигался по территории населенного пункта на принадлежащем ему автомобиле Daewoo Nexia в состоянии алкогольного опьянения, где был остановлен сотрудником МО МВД России „Варгашинский“. Находясь в служебном автомобиле, обвиняемый нанес несколько ударов сотруднику полиции», — пишет ведомство. Варгашинский районный суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч.2 ст.264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Несмотря на это, свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также осужденный лишен права управлять транспортными средствами на три года. Автомобиль, принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства. Ранее в Курганской области неоднократно рассматривались уголовные дела, связанные с нарушением правил дорожного движения и управлением автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2025 года и начале текущего года в регионе возбуждались дела по фактам серьезных ДТП, включая аварии со смертельным исходом и наезд на пешехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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