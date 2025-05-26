Президент Франции Эммануэль Макрон получил удар по лицу от собственной супруги Брижит Макрон. Этот момент попал на видео. Об этом сообщает газета Blick.
«На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета и появляется силуэт Эммануэля Макрона, все еще находящегося внутри самолета. В этот момент появляются обе руки его жены, хотя ее самой не видно полностью, и она быстро поднимает обе руки к лицу президента, что может показаться легким ударом», — говорится в материале Blick.
После чего супруги вместе вышли к трапу самолета. Причина их возможного конфликта остается неизвестной. Вместе они прилетели в Ханой (Вьетнам), куда президент Франции прибыл с дипломатической миссией. Однако такая ситуация вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.
«Макрон получает пощечину прямо в лицо от Брижит! На глазах у всего мира», — написал пользователь в соцсети X.
Позже Елисейский дворец выпустил официальное заявление по данному поводу. Как сообщили представители администрации президента, Брижит Макрон действительно совершила жест в адрес своего супруга, однако, вопреки предположениям многочисленных пользователей сети, речь не шла о «пощечине», а о «моменте близости» между супругами.
«Елисейский дворец подтверждает подлинность видеозаписи и говорит о паре, которая подшучивает друг над другом, называя это „моментом близости“ между Эммануэлем Макроном и его супругой», — сообщил источник Alertes Infos. Тем не менее, подобные разъяснения лишь усилили недоверие среди французской общественности.
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