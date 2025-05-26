В Челябинске 36-летного таксиста, обвиняемого в убийстве 24-летней пассажирки, отправили в СИЗО до 24 июля. Решение принял Курчатовский районный суд, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК)
«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве пассажирки такси избрана мера пресечения в виде заключение под стражу до 24 июля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.
В Челябинске ранее водитель такси во время секса задушил девушку, сообщил URA.RU источник. Девушка возвращалась из ночного клуба. Инцидент произошел в ночь на 22 мая. После убийства, мужчина вывез тело девушки в лес и закопал. Подозреваемый был оперативно задержан.
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