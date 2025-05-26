Таксиста, убившего пассажирку в Челябинске, отправили в СИЗО на два месяца. Видео

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Подозреваемого на два месяца отправили в СИЗО
Подозреваемого на два месяца отправили в СИЗО Фото:

В Челябинске 36-летного таксиста, обвиняемого в убийстве 24-летней пассажирки, отправили в СИЗО до 24 июля. Решение принял Курчатовский районный суд, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК)

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве пассажирки такси избрана мера пресечения в виде заключение под стражу до 24 июля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. 

В Челябинске ранее водитель такси во время секса задушил девушку, сообщил URA.RU источник. Девушка возвращалась из ночного клуба. Инцидент произошел в ночь на 22 мая. После убийства, мужчина вывез тело девушки в лес и закопал. Подозреваемый был оперативно задержан. 

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В Челябинске 36-летного таксиста, обвиняемого в убийстве 24-летней пассажирки, отправили в СИЗО до 24 июля. Решение принял Курчатовский районный суд, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) «Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве пассажирки такси избрана мера пресечения в виде заключение под стражу до 24 июля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.  В Челябинске ранее водитель такси во время секса задушил девушку, сообщил URA.RU источник. Девушка возвращалась из ночного клуба. Инцидент произошел в ночь на 22 мая. После убийства, мужчина вывез тело девушки в лес и закопал. Подозреваемый был оперативно задержан. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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