25 мая 2025
24 мая 2025

Житель ХМАО утонул, пытаясь переплыть реку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак из ХМАО хотел вплавь добраться до берега и утонул
Рыбак из ХМАО хотел вплавь добраться до берега и утонул Фото:

В Ханты-Мансийском районе ХМАО мужчина утонул, пытаясь вплавь преодолеть протоку Горная. Он поплыл на берег за бензином для лодки, сообщило окружное управление МЧС России на официальном сайте.

«Двое мужчин, находившихся в лодке, столкнулись с проблемой — у них закончился бензин. Они решили оставить лодку у одного берега и вплавь переплыть протоку на другой берег, где у них находилась избушка. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, однако второй, к сожалению, не доплыл и утонул», — рассказали в МЧС. Ширина протоки в том месте составляет 20 метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они тщательно обследовали акваторию протоки. Искали весь день, к вечеру тело погибшего мужчины обнаружили и вытащили из воды.

С начала 2025 года в Югре зарегистрировано 14 происшествий на воде, в результате которых погибли 11 человек. Так,  9 мая в Белоярском районе ХМАО в реке Обь было найдено тело мужчины без признаков жизни.

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В Ханты-Мансийском районе ХМАО мужчина утонул, пытаясь вплавь преодолеть протоку Горная. Он поплыл на берег за бензином для лодки, сообщило окружное управление МЧС России на официальном сайте. «Двое мужчин, находившихся в лодке, столкнулись с проблемой — у них закончился бензин. Они решили оставить лодку у одного берега и вплавь переплыть протоку на другой берег, где у них находилась избушка. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, однако второй, к сожалению, не доплыл и утонул», — рассказали в МЧС. Ширина протоки в том месте составляет 20 метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они тщательно обследовали акваторию протоки. Искали весь день, к вечеру тело погибшего мужчины обнаружили и вытащили из воды. С начала 2025 года в Югре зарегистрировано 14 происшествий на воде, в результате которых погибли 11 человек. Так,  9 мая в Белоярском районе ХМАО в реке Обь было найдено тело мужчины без признаков жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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