Житель ХМАО утонул, пытаясь переплыть реку

В Ханты-Мансийском районе ХМАО мужчина утонул, пытаясь вплавь преодолеть протоку Горная. Он поплыл на берег за бензином для лодки, сообщило окружное управление МЧС России на официальном сайте.
«Двое мужчин, находившихся в лодке, столкнулись с проблемой — у них закончился бензин. Они решили оставить лодку у одного берега и вплавь переплыть протоку на другой берег, где у них находилась избушка. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться на берег, однако второй, к сожалению, не доплыл и утонул», — рассказали в МЧС. Ширина протоки в том месте составляет 20 метров.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они тщательно обследовали акваторию протоки. Искали весь день, к вечеру тело погибшего мужчины обнаружили и вытащили из воды.
С начала 2025 года в Югре зарегистрировано 14 происшествий на воде, в результате которых погибли 11 человек. Так, 9 мая в Белоярском районе ХМАО в реке Обь было найдено тело мужчины без признаков жизни.
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