25 мая 2025

Росгосцирк отсудил у мэрии Екатеринбурга 14 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году Росгосцирк взыскал с мэрии 85,3 млн рублей
В прошлом году Росгосцирк взыскал с мэрии 85,3 млн рублей Фото:

Росгосцирк отсудил у администрации Екатеринбурга более 14 миллионов рублей за неуплаченные проценты за участок на улице Народной Воли (дорога к строящейся на набережной реки Исеть «УГМК Арене»). Это следует из картотеки дел Свердловского арбитража.

«Взыскать с муниципального образования город Екатеринбург в лице администрации города в пользу федерального казенного предприятия „Российская государственная цирковая компания“ 13727410,10 рубля проценты, а также 362274 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — следует из решения от 21 мая. Мэрия может подать апелляцию в течение месяца.

Указанный иск направлен к мэрии на взыскание процентов за пользование чужими средствами, начисленных на сумму возмещения в размере 78094300 рублей за ранее изъятый администрацией земельный участок по улице Народной Воли. Сумма накопилась за период с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года.

Ранее в Росгосцирке URA.RU пояснили, что в апреле 2024 года с мэрии уже были взысканы 7,2 млн рублей процентов. Начислили их за период с 30 марта 2022 года по 31 октября 2023-го. Сам же ущерб в 78 млн рублей власти возместили лишь в ноябре 2024 года.

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Росгосцирк отсудил у администрации Екатеринбурга более 14 миллионов рублей за неуплаченные проценты за участок на улице Народной Воли (дорога к строящейся на набережной реки Исеть «УГМК Арене»). Это следует из картотеки дел Свердловского арбитража. «Взыскать с муниципального образования город Екатеринбург в лице администрации города в пользу федерального казенного предприятия „Российская государственная цирковая компания“ 13727410,10 рубля проценты, а также 362274 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — следует из решения от 21 мая. Мэрия может подать апелляцию в течение месяца. Указанный иск направлен к мэрии на взыскание процентов за пользование чужими средствами, начисленных на сумму возмещения в размере 78094300 рублей за ранее изъятый администрацией земельный участок по улице Народной Воли. Сумма накопилась за период с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года. Ранее в Росгосцирке URA.RU пояснили, что в апреле 2024 года с мэрии уже были взысканы 7,2 млн рублей процентов. Начислили их за период с 30 марта 2022 года по 31 октября 2023-го. Сам же ущерб в 78 млн рублей власти возместили лишь в ноябре 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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