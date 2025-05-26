Поджигателя волонтерского штаба Ленобласти обвинили в теракте

В Ленинградской области мужчине, подозреваемому в поджоге волонтерского штаба, где находились вещи для военнослужащих и детей, предъявлено обвинение по статье о совершении террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, повлекший значительный имущественный ущерб)», — передала пресс-служба. Там добавили, что следователь просит избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ночь на 24 мая подозреваемый незаконно вошел в помещение волонтерского штаба, расположенного в городе Подпорожье Ленинградской области. После этого он умышленно устроил поджог. В результате возгорания были повреждены медикаменты, военное снаряжение, а также техника и посылки с одеждой и обувью, предназначенные для детей из Курской области, передает «Царьград».
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