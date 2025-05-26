В Елисейском дворце рассказали, за что Макрон получил по лицу от жены

Елисейский дворец объяснил пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит Макрон обычной шуткой. Однако издание Le Figaro сообщило о ссоре пары.
«Только этого и не хватало, чтобы дать повод для теорий заговора», — сказал источник, близкий к президенту, Le Figaro. Между супругами могла произойти ссора до выхода из самолета.
Елисейский дворец подтвердил подлинность видеозаписи, на которой первая леди Франции Брижит Макрон дает пощечину своему супругу, президенту Эммануэлю Макрону, после прилета во Вьетнам. Инцидент произошел 26 мая 2025 года и был зафиксирован журналистами, встречавшими главу государства и его супругу у трапа президентского самолета. В администрации французского президента пояснили, что между супругами не было конфликта, и происходящее следует расценивать как дружескую шутку. Макрон и его жена решили «подурачиться» перед началом официальной части визита.
Стоит напомнить, что в июне 2021 года Эммануэль Макрон уже становился жертвой публичного удара по лицу. Тогда во время визита в департамент Дром один из собравшихся граждан ударил президента по щеке, после чего был задержан полицией. Сам Макрон тогда заявил, что продолжит встречаться с французами, несмотря на произошедшее.
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