В Челябинске на два месяца арестовали 36-летнего таксиста, убившего 24-летнюю пассажирку после интимной близости, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). Что известно о громком происшествии в Челябинске — на URA.RU.
Девушку задушили во время секса
Инцидент произошел в ночь на 22 мая. Девушка возвращалась из ночного клуба и на такси собиралась уехать домой.
Но в итоге между ней и водителем произошла интимная близость. Во время секса мужчина начал душить девушку (форма фетиша), сообщил URA.RU источник. «Своевременно отпустить партнершу он не смог, и девушка скончалась от удушья», — рассказал URA.RU источник. От тела девушки мужчина избавился.
Как вышли на подозреваемого
Днем 22 мая мать 24-летней погибшей обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Тогда оперативники отсмотрели камеры наружного наблюдения и вышли на подозреваемого, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение и давал несоответствующие действительности показания», — отметили в ведомстве.
В итоге он во всем сознался. Сообщил, что задушил девушку около остановки «ЗАО Пластик», а тело тело вывез в лес и закопал.
Что известно о таксисте, убившем девушку в Челябинске
Подозреваемым в убийстве оказался 36-летний Борис Пряхин. В такси он подрабатывал, а днем работал на одном из заводов Челябинска. У мужчины есть пятилетняя дочь и беременная супруга, пишет сайт «74.ру». «У него было две работы, чтобы денег заработать. Я беременна, дочке пять лет. В этом такси с марта работал», — сообщила женщина.
В день убийства муж свозил ребенка на УЗИ, а супругу в женскую консультацию. Весь день они провели вместе. Всему виной такого поведения стал недосып, считает супруга. «Я считаю, что к этому мог привести недосып. Он человек такой, что мухи ни разу ни обидел», — рассказала она. Друзья также говорят, что обвиняемый был тихим и спокойным человеком. Хотя по версии следствия, между таксистом и пассажиркой произошел конфликт. Друзья девушки уверяют, что она уснула после бара, а таксист в это время ее изнасиловал.
Задержанного отправили в СИЗО
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Курчатовский районный суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца — до 24 июля, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.
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