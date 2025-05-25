В шести из одиннадцати региональных групп лидеры праймериз «Единой России» в ЯНАО будут участвовать в выборах в законодательное собрание, чтобы уступить мандаты следующим в списках однопартийцам. Об этом URA.RU рассказали источники в политических кругах региона.
«По итогам праймериз в шести региональных группах в ЯНАО лидируют участники, которые передадут свои места в заксобрании следующим за ними по спискам», — рассказали собеседники агентства. При этом уточняется: окончательный состав кандидатов на выборы 2025 год будет утвержден на региональной партконференции «Единой России», даты проведения которой пока не утверждены.
По словам источников, на сегодняшний известно о том, что мандаты в случае, если ЕР одержит победу в региональной группе, передадут:
1. Марина Трескова (Лабытнанги и Приуральский район) — Ивану Сакалу
2. Виктор Югай (Тазовский и Ямальский районы — Эдуарду Яунгаду
3. Сергей Токарев (Надым и Надымский район) — Наталии Фиголь
4. Владимир Пушкарев (Ноябрьск — Игорю Пронину
5. Ольга Пескова (Губкинский) — Анастасии Казанцевой
6. Кирилл Трапезников (Пуровский и Красноселькупский районы) — Татьяне Бучковой.
В региональном отделении партии «Единая Россия» корреспонденту URA.RU рассказали, что решение о том, получать депутатский мандат или передавать его следующему по списку, будет решать каждый партиец самостоятельно. «все будет зависеть от итогов избирательной кампании, которая пока даже не стартовала», — рассказали в ЕР.
Ранее URA.RU рассказывало, что по итогам предварительного голосования реготделение ЕР определилось с кандидатами для участия в выборах осенью 2025 года. Буквально за несколько дней глава реготделения ЕР Алексей Ситников освободил занимаемую должность, председатель партии Дмитрий Медведев предложил занять пост губернатору Дмитрию Артюхову.
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