ФСБ раскрыла ячейку исламистов, действующих по указаниям польских кураторов

В Нижегородской области задержана ячейка исламистов из Центральной Азии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО), состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона», — поделились в ЦОС ФСБ России. Задержанные действовали по указанию эмиссара МТО, находящегося в Польше. Фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов идеологию терроризма, призывая к насильственному захвату власти и созданию так называемого «всемирного халифата».
Члены ячейки проводили тайные собрания, на которых вербовали новых сторонников. Среди изъятых у задержанных материалов оказались запрещенная литература, электронные носители информации и средства связи, которые использовались для координации противоправной деятельности. В отношении двух предполагаемых главарей террористической группы возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям российского законодательства. Остальные участники задержаны в административном порядке и в ближайшее время будут выдворены за пределы Российской Федерации.
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