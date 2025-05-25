Школа из ХМАО неожиданно попала в топ-50 самых прибыльных компаний России

Средняя общеобразовательная школа №2 из города Ханты-Мансийска неожиданно оказалась на 47-м месте в рейтинге крупнейших российских компаний по выручке за 2024 год. Согласно данным сервиса СПАРК-Интерфакс, учреждение заработало 399 миллиардов рублей, обогнав при этом десятки промышленных гигантов.
«МБОУ СОШ № 2 — 47 место по выручке в России, 6 место по выручке в регионе Тюменская область, 1 место по выручке в отрасли „Образование“. Выручка за 2024 год составила 399 млрд рублей», — указано в рейтинге.
В рейтинге учреждение расположилось между двумя структурами «Газпрома»: на 46-й строке находится «Газпром Добыча Ямбург», а на 48-й — «Газпром Трансгаз Югорск». При этом в своей отрасли — «Общее образование» — школа уверенно заняла первое место. По данным Rusprofile, сведения о доходах школы совпадают с официальными данными Федеральной налоговой службы, что указывает на сбой в исходной отчетности, а не в аналитических платформах.
«Очевидно, произошла ошибка в документах. Сейчас занимаются ее устранением», — сообщил URA.RU глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. В мэрии Ханты-Мансийска агентству ответили, что разбираются с инцидентом.
Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО возник ажиотаж с подачей заявлений в первые классы. В Сургуте в первый день приемной кампании было подано более 6400 заявлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!