25 мая 2025

Школа из ХМАО неожиданно попала в топ-50 самых прибыльных компаний России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа из ХМАО по ошибке вошла с список богатейших компаний страны
Школа из ХМАО по ошибке вошла с список богатейших компаний страны Фото:

Средняя общеобразовательная школа №2 из города Ханты-Мансийска неожиданно оказалась на 47-м месте в рейтинге крупнейших российских компаний по выручке за 2024 год. Согласно данным сервиса СПАРК-Интерфакс, учреждение заработало 399 миллиардов рублей, обогнав при этом десятки промышленных гигантов.

«МБОУ СОШ № 2 — 47 место по выручке в России, 6 место по выручке в регионе Тюменская область, 1 место по выручке в отрасли „Образование“. Выручка за 2024 год составила 399 млрд рублей», — указано в рейтинге.

В рейтинге учреждение расположилось между двумя структурами «Газпрома»: на 46-й строке находится «Газпром Добыча Ямбург», а на 48-й — «Газпром Трансгаз Югорск». При этом в своей отрасли — «Общее образование» — школа уверенно заняла первое место. По данным Rusprofile, сведения о доходах школы совпадают с официальными данными Федеральной налоговой службы, что указывает на сбой в исходной отчетности, а не в аналитических платформах.

«Очевидно, произошла ошибка в документах. Сейчас занимаются ее устранением», — сообщил URA.RU глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. В мэрии Ханты-Мансийска агентству ответили, что разбираются с инцидентом.

Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО возник ажиотаж с подачей заявлений в первые классы. В Сургуте в первый день приемной кампании было подано более 6400 заявлений.

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Средняя общеобразовательная школа №2 из города Ханты-Мансийска неожиданно оказалась на 47-м месте в рейтинге крупнейших российских компаний по выручке за 2024 год. Согласно данным сервиса СПАРК-Интерфакс, учреждение заработало 399 миллиардов рублей, обогнав при этом десятки промышленных гигантов. «МБОУ СОШ № 2 — 47 место по выручке в России, 6 место по выручке в регионе Тюменская область, 1 место по выручке в отрасли „Образование“. Выручка за 2024 год составила 399 млрд рублей», — указано в рейтинге. В рейтинге учреждение расположилось между двумя структурами «Газпрома»: на 46-й строке находится «Газпром Добыча Ямбург», а на 48-й — «Газпром Трансгаз Югорск». При этом в своей отрасли — «Общее образование» — школа уверенно заняла первое место. По данным Rusprofile, сведения о доходах школы совпадают с официальными данными Федеральной налоговой службы, что указывает на сбой в исходной отчетности, а не в аналитических платформах. «Очевидно, произошла ошибка в документах. Сейчас занимаются ее устранением», — сообщил URA.RU глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. В мэрии Ханты-Мансийска агентству ответили, что разбираются с инцидентом. Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО возник ажиотаж с подачей заявлений в первые классы. В Сургуте в первый день приемной кампании было подано более 6400 заявлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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