В Белгородской области произошел взрыв на железнодорожных путях, поврежден поезд

В Белгородской области было обнаружено шесть самодельных взрывных устройств (СВУ), установленных на железнодорожных путях. Как сообщает Life, одно из устройств сработало в момент прохождения грузового поезда, перевозившего руду.
«Шесть самодельных взрывных устройств было установлено на железнодорожных путях в Белгородской области», — пишет Life. Взрывчатка была размещена на рельсах с интервалом примерно полтора метра. В результате срабатывания одного из СВУ повреждения получил последний вагон состава, а также межвагонные соединители тормозной системы.
На месте происшествия проведены восстановительные работы, после которых движение поездов на данном участке было оперативно возобновлено. Остальные обнаруженные взрывные устройства были своевременно обезврежены. Правоохранительные органы рассматривают случившееся как террористический акт.
Напомним, что в Новооскольском округе Белгородской области уже фиксировались случаи подрыва железнодорожных путей. Аналогичный инцидент произошел ранее, когда взрывное устройство было заложено под рельсами при прохождении поезда.
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