В Тюмени построят новый домостроительный комбинат

В Тюмени летом 2025 года начнется строительство нового домостроительного комбината, Компания уже завершила подготовку проектной документации, которая находится на экспертизе.
«Площадь основного производственного здания составит более 20 тыс. кв. м. Еще планируется построить цех для производства малых архитектурных форм и спортивного инвентаря, а также складской комплекс», — передает слова пресс-службе группы компаний «ТИС» издание РБК Тюмень.
В дополнение к этому, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании линии по выпуску теплоизоляционных материалов. Завершен процесс выбора технологического оборудования, который является ключевым этапом подготовки к запуску производства.
Ранее в этом районе Тюмени, рядом с аэропортом Рощино на Ирбитском тракте, стартовало строительство нового торгово-офисного центра с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей и плановым сроком сдачи в 2026 году. Таким образом, в западной части города реализуются сразу несколько крупных проектов в сфере строительства и промышленности, что свидетельствует о комплексном развитии территории.
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