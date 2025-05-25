Тюменские строители многоэтажек проиграли в гонке частным застройщикам

В структуре строящегося в Тюмени жилья ведущую роль по итогам первых месяцев года заняло индивидуальное строительство. Такие данные приводит главное управление строительства региона.
«С начала года в Тюменской области построено и введено в эксплуатацию более 817 тысяч квадратных метров жилья. Из них 233 тысячи в многоквартирных домах, 584 тысячи — в индивидуальном жилом фонде», — сообщают специалисты управления.
Как пояснил URA.RU ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев, небольшие объемы ввода многоквартирного жилья сейчас характерны для большинства регионов России. «В 2025 году во многих регионах темпы ввода жилья немного замедлены, особенно в первом полугодии. Причины универсальны: рост себестоимости, переход на новые правила проектного финансирования и постепенное охлаждение спроса. Тюмень здесь не исключение», — пояснил агентству Расторгуев.
Он отметил, что девелоперы традиционно сдают основные объёмы во втором полугодии. «Это позволяет соответствовать планам, а также успеть подать документацию по завершению объектов в рамках календарного года. Дополнительную роль играет адаптация отрасли к новым условиям: изменяются стандарты, меняется структура спроса, вводятся новые механизмы поддержки», — отметил эксперт.
Что же касается ИЖС, их господство на рынке недвижимости окажется недолгим. В этом уверен директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
«Строительные компании на рынке ИЖС — самостоятельные участники рынка, которые обычно не претендуют на льготы от государства. У них, как правило, высокая долговая нагрузка. И она будет расти по экспоненте, поскольку очевидно, что новый проект будет реализовываться на деньги, полученные от предыдущего заказчика, а не всегда класс зданий совпадает, и растет вероятность кассовых разрывов», — пояснил свою позицию Тумин.
Из-за этого, и по ряду других причин количество игроков на загородном рынке в ближайшие пару лет начнет снижаться, уверен Тумин. Ранее он обозначил основные причины, по которым тюменские застройщики ИЖС могут не пережить введение обязательных эскроу.
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