Альянс промышленников в Березниках лишит мандатов оппозицию

По итогам праймериз «Единой России» на выборах в думу Березников уверенную победу по округам одержал альянс промышленных предприятий. Корреспондент URA.RU, проанализировав итоги голосования, пришел к выводу, что основным бенефециаром стал «Уралхим». Источники URA.RU в политэлитах уверены, что такой результат грозит оппозиции проигрышем на выборах.
«Сейчас два депутата есть у „Справедливой России“ — это бизнесмены Александр Кивелев (округ №10) и Дмитрий Горяев (округ №4). Против них от ЕР пойдут бывший командир ОМОН Андрей Коробейников (Еврохим) и руководитель управления по АХЧ ВКК „Акрон“ Юлия Худолеева. Шансов на победу у депутатов нет», — считает собеседник.
«Уралхим» претендует на 20 мандатов из 28. Из победителей праймериз 15 человек являются сотрудниками «Уралкалия», пять — «Азота» (филиалы «Уралхима»). На два мандата претендует «Ависма»: в округе №3 победил действующий депутат Олег Сергеев, в округе №14 — начальник отдела по управлению персоналом предприятия Виталий Носков. Также два места рассчитывает занять «Еврохим»: помимо Коробейникова (округ №10), баллотироваться будет директор по цифровизации и автоматизации завода Роман Бушмакин. По одному мандату намерены получить ВКК «Акрон» (Юлия Худолеева) и БСЗ (Росхим). У «Росхима» будет баллотироваться действующий депутат Роман Зарипов.
Еще два человека представляют бюджетные организации, но выдвигаются на выборы при поддержке промышленников и в составе коалиции. Всего в праймериз приняли участие 3300 избирателей и примерно 140 кандидатов.
Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила, что выборы еще не назначены и непонятно, сколько и по каким округам партия будет выдвигать человек. «Вы хоть озвучьте имена или должности, кто такие выводы делает? Вот если бы руководитель партии, фракции, исполкома что-то конкретное сообщил, то в зависимости от содержания сообщения был бы смысл что-то возражать или комментировать, а так не совсем понятно на что конкретно сейчас отвечать», — ответила она. Ранее URA.RU сообщало, что эсеры намерены увеличить свое представительство в думе Березников.
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