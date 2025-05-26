В российском регионе отключили мобильный интернет из-за атак БПЛА

В Ярославской области из-за угрозы атаки украинских беспилотников приостановлена работа мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Временные ограничения работы мобильного интернета введены в Ярославской области...» — пишет РИА Новости со ссылкой на власти. Причиной такого решения стала угроза атаки дронов ВСУ.
В ночь на 26 мая над РФ уничтожили 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в воздушном пространстве Брянской области — 31 единица. В Белгородской области сбито 16 украинских беспилотников, а в Курской — 11. Кроме того, сообщается о ликвидации одного беспилотного аппарата на территории Республики Татарстан. За прошедшие сутки над российскими регионами было перехвачено и уничтожено в общей сложности 148 украинских беспилотников.
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