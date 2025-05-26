В российском регионе отключили мобильный интернет из-за атак БПЛА

В Ярославской области приостановили работу мобильного интернета из-за атак БПЛА
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В Ярославской области временно не работает связь
В Ярославской области временно не работает связь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ярославской области из-за угрозы атаки украинских беспилотников приостановлена работа мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Временные ограничения работы мобильного интернета введены в Ярославской области...» — пишет РИА Новости со ссылкой на власти. Причиной такого решения стала угроза атаки дронов ВСУ.

В ночь на 26 мая над РФ уничтожили 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в воздушном пространстве Брянской области — 31 единица. В Белгородской области сбито 16 украинских беспилотников, а в Курской — 11. Кроме того, сообщается о ликвидации одного беспилотного аппарата на территории Республики Татарстан. За прошедшие сутки над российскими регионами было перехвачено и уничтожено в общей сложности 148 украинских беспилотников.

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В Ярославской области из-за угрозы атаки украинских беспилотников приостановлена работа мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Временные ограничения работы мобильного интернета введены в Ярославской области...» — пишет РИА Новости со ссылкой на власти. Причиной такого решения стала угроза атаки дронов ВСУ. В ночь на 26 мая над РФ уничтожили 96 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в воздушном пространстве Брянской области — 31 единица. В Белгородской области сбито 16 украинских беспилотников, а в Курской — 11. Кроме того, сообщается о ликвидации одного беспилотного аппарата на территории Республики Татарстан. За прошедшие сутки над российскими регионами было перехвачено и уничтожено в общей сложности 148 украинских беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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