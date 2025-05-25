Тюменка по совету из интернета почистила кишечник и потеряла сознание

В Тюмени 36-летняя женщина была госпитализирована после самостоятельной чистки кишечника касторовым маслом, проведенной по советам из интернета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Пациентка приняла касторовое масло, после чего внезапно потеряла сознание и упала, ударившись головой о пол. После этого она еще дважды теряла сознание, что привело к дополнительным травмам», — говорится в официальном сообщении департамента.
Прибывшая на вызов через 10 минут бригада скорой медицинской помощи диагностировала у женщины рвано-ушибленную рану нижней губы, гематому в области подбородка и ссадину на левой скуле. Пострадавшую доставили в стационар с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и возможное сотрясение мозга. Медики отмечают, что причиной ухудшения состояния могла стать передозировка касторовым маслом.
В департаменте здравоохранения подчеркнули, что использование касторового масла без консультации врача опасно для здоровья. Неконтролируемое применение слабительных средств может вызвать серьезные побочные эффекты — от тошноты и рвоты до потери сознания и травм.
Ранее в Тюмени уже фиксировались случаи госпитализации после самостоятельного применения лекарственных средств: так, жительницу города доставили в больницу с тяжелой аллергической реакцией и диагнозом синдром Лайелла после приема парацетамола и ибупрофена. Врачи подчеркивают, что самолечение и использование препаратов без консультации специалистов могут привести к серьезным осложнениям для здоровья.
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