Хабаровский чиновник выпал из окна и погиб за 15 минут до совещания с губернатором

В Хабаровске сотрудник регионального правительства выпал из окна здания за 15 минут до совещания с губернатором. Как сообщают telegram-каналы, трагедия произошла утром 26 мая: старший инспектор отдела электронного оформления документов Леонид К. скончался после падения из окна.
«Сотрудник Правительства Хабаровского края выпал из окна здания перед началом рабочего дня... Старший инспектор отдела электронного оформления документов Леонид К. упал в 9:45 — за 15 минут до еженедельного совещания с губернатором», — пишет telegram-канал Mash. Мужчина работал в Правительстве Хабаровского края с 2020 года.
Ранее, в 2013 году, в этом же здании уже происходил подобный случай. Тогда из окна выпал начальник отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования Минприроды.
Редакция URA.RU попыталась связаться с Правительством и МВД Хабаровского края. Однако на звонки никто не ответил.
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