Директор крупнейшего тюменского завода стройматериалов предсказал очищение рынка застройщиков

Тюменские застройщики еще не в полной мере почувствовали все последствия повышения ключевой ставки центробанка РФ. Уверенность в этом высказал в беседе с URA.RU директор девелоперской компании «Люди» и комбината строительных материалов «Винзер» (ранее назывался ВЗКСМ — прим. ред.) Денис Жалнин.
«У девелопмента довольно длинный цикл проекта. По факту, мы говорим о двух-трех годах. Понятно, что в данный момент все достраивают свои ранее запущенные проекты, сидят на выданном ранее банковском финансировании. Но вот в новые проекты зайти смогут далеко не все», — отметил он в беседе с URA.RU.
Он отметил, что если в девелопменте воплотится худший из рассматриваемых сценариев, который включает в себя дальнейшее ужесточение кредитной и финансовой политики регулятора, то многие застройщики могут оказаться на грани банкротства. «Маржинальность очень невысокая все зависит от продукта и локации. Два разных застройщика могут иметь разную маржинальность, все зависит от внутренней эффективности и тех стратегических решений, которые компания принимает», — подытожил Жалнин.
Кроме того, по его мнению, сразу после снижения ключа на рынке недвижимости может сложиться странная и противоречивая ситуация. «Может произойти так, что первое время после выхода из высокого ключа будет сниженное предложение. Рынок снова станет рынком продавца, резко повысится цена и снизится доступность жилья», — предположил бизнесмен.
Ранее Жалнин рассказал, что в детстве хотел стать футболистом. Но позже ни разу не пожалел о выбранной профессии.
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