24 мая 2025
23 мая 2025

Директор крупнейшего завода стройматериалов Тюмени признался, кем хотел быть в детстве

Руководитель тюменского комбината «Винзер» описал свою дорогу в бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Жалнин уверен, что важно копить опыт в одной выбранной сфере
Денис Жалнин уверен, что важно копить опыт в одной выбранной сфере Фото:

Директор крупнейшего в Тюменской области завода стеновых материалов «Винзер» (ранее назывался ВЗКСМ — прим. ред.) Денис Жалнин в детстве мечтал стать футболистом. Об этом он признался в интервью URA.RU.

«Когда был маленьким, мечтал быть футболистом. Это было примерно до 8-9 класса. После я уже понимал, что хочу руководить крупным предприятием», — рассказал он журналисту агентства.

Жалнин отметил, что позже, когда уже попал в строительный бизнес, о сделанном выборе не жалел. «Даже в самые трудные времена не было желания поменять сферу деятельности. Потому что если выбрал путь, надо по нему идти, накапливая опыт и компетенции», — пояснил он.

Ранее Жалнин рассказал, как выбирает регионы, в которых будет строить жилье его девелоперская компания. По его мнению, надо ориентироваться не на крупность города, а на конкретную локацию для строительства.

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Директор крупнейшего в Тюменской области завода стеновых материалов «Винзер» (ранее назывался ВЗКСМ — прим. ред.) Денис Жалнин в детстве мечтал стать футболистом. Об этом он признался в интервью URA.RU. «Когда был маленьким, мечтал быть футболистом. Это было примерно до 8-9 класса. После я уже понимал, что хочу руководить крупным предприятием», — рассказал он журналисту агентства. Жалнин отметил, что позже, когда уже попал в строительный бизнес, о сделанном выборе не жалел. «Даже в самые трудные времена не было желания поменять сферу деятельности. Потому что если выбрал путь, надо по нему идти, накапливая опыт и компетенции», — пояснил он. Ранее Жалнин рассказал, как выбирает регионы, в которых будет строить жилье его девелоперская компания. По его мнению, надо ориентироваться не на крупность города, а на конкретную локацию для строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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