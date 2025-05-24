Директор крупнейшего завода стройматериалов Тюмени признался, кем хотел быть в детстве

Директор крупнейшего в Тюменской области завода стеновых материалов «Винзер» (ранее назывался ВЗКСМ — прим. ред.) Денис Жалнин в детстве мечтал стать футболистом. Об этом он признался в интервью URA.RU.
«Когда был маленьким, мечтал быть футболистом. Это было примерно до 8-9 класса. После я уже понимал, что хочу руководить крупным предприятием», — рассказал он журналисту агентства.
Жалнин отметил, что позже, когда уже попал в строительный бизнес, о сделанном выборе не жалел. «Даже в самые трудные времена не было желания поменять сферу деятельности. Потому что если выбрал путь, надо по нему идти, накапливая опыт и компетенции», — пояснил он.
Ранее Жалнин рассказал, как выбирает регионы, в которых будет строить жилье его девелоперская компания. По его мнению, надо ориентироваться не на крупность города, а на конкретную локацию для строительства.
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