25 мая 2025

В ХМАО талые воды со снежного полигона размыли лыжную трассу и угрожают Оби. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Потоки со снежного полигона разрушили новую лыжную трассу в Лангепасе
Потоки со снежного полигона разрушили новую лыжную трассу в Лангепасе Фото:

В Лангепасе (ХМАО) загрязненные талые воды со снежного полигона прорвались на прилегающую территорию, разрушили новую лыжероллерную трассу и создали угрозу для водоохранной зоны. Потоки приближаются к протоке Каюковской, которая впадает в Обь, сообщили редакции URA.RU сообщили местные жители, передавшие фото и видео с места происшествия.

«Лыжная трасса в Лангепасе (ХМАО), которую строила компания сына экс-мэра Сургута Филатова, не выдержала напора стихии. Благоустройство стоимостью 40 миллионов рублей смыло потоком воды, неожиданно хлынувшей с соседнего снежного полигона», — рассказал источник URA.RU. По его словам, речь идет о трассе, построенной фирмой «Спецмонтажпроект», в учредителях которой на момент заключения госконтракта числились Глеб Филатов и предприниматель Алексей Кривовязюк. Объект строили при поддержке нефтяной компании «Лукойл».

Полигон, по данным открытых источников, принадлежит ООО «Холдинг СервисСтройИнвест» (г. Белый Яр) и эксплуатируется с 2021 года. Уже в первые годы его работы Росприроднадзор выявлял нарушения, в том числе отсутствие очистки стоков. В начале мая 2025 года на объекте проводилась проверка, в ходе которой инспекторы зафиксировали критическое скопление талых вод.

URA.RU направило запросы в администрацию Лангепаса и управление Росприроднадзора по ХМАО. На момент публикации официальные ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе благоустроят территорию лыжной базы. На два километра увеличат протяженность трассы, которая летом используется для тренировки лыжероллеров.

Автор видео: читатель URA.RU

Автор видео: читатель URA.RU

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В Лангепасе (ХМАО) загрязненные талые воды со снежного полигона прорвались на прилегающую территорию, разрушили новую лыжероллерную трассу и создали угрозу для водоохранной зоны. Потоки приближаются к протоке Каюковской, которая впадает в Обь, сообщили редакции URA.RU сообщили местные жители, передавшие фото и видео с места происшествия. «Лыжная трасса в Лангепасе (ХМАО), которую строила компания сына экс-мэра Сургута Филатова, не выдержала напора стихии. Благоустройство стоимостью 40 миллионов рублей смыло потоком воды, неожиданно хлынувшей с соседнего снежного полигона», — рассказал источник URA.RU. По его словам, речь идет о трассе, построенной фирмой «Спецмонтажпроект», в учредителях которой на момент заключения госконтракта числились Глеб Филатов и предприниматель Алексей Кривовязюк. Объект строили при поддержке нефтяной компании «Лукойл». Полигон, по данным открытых источников, принадлежит ООО «Холдинг СервисСтройИнвест» (г. Белый Яр) и эксплуатируется с 2021 года. Уже в первые годы его работы Росприроднадзор выявлял нарушения, в том числе отсутствие очистки стоков. В начале мая 2025 года на объекте проводилась проверка, в ходе которой инспекторы зафиксировали критическое скопление талых вод. URA.RU направило запросы в администрацию Лангепаса и управление Росприроднадзора по ХМАО. На момент публикации официальные ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе благоустроят территорию лыжной базы. На два километра увеличат протяженность трассы, которая летом используется для тренировки лыжероллеров. Автор видео: читатель URA.RU Автор видео: читатель URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
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