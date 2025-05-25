В Лангепасе (ХМАО) загрязненные талые воды со снежного полигона прорвались на прилегающую территорию, разрушили новую лыжероллерную трассу и создали угрозу для водоохранной зоны. Потоки приближаются к протоке Каюковской, которая впадает в Обь, сообщили редакции URA.RU сообщили местные жители, передавшие фото и видео с места происшествия.
«Лыжная трасса в Лангепасе (ХМАО), которую строила компания сына экс-мэра Сургута Филатова, не выдержала напора стихии. Благоустройство стоимостью 40 миллионов рублей смыло потоком воды, неожиданно хлынувшей с соседнего снежного полигона», — рассказал источник URA.RU. По его словам, речь идет о трассе, построенной фирмой «Спецмонтажпроект», в учредителях которой на момент заключения госконтракта числились Глеб Филатов и предприниматель Алексей Кривовязюк. Объект строили при поддержке нефтяной компании «Лукойл».
Полигон, по данным открытых источников, принадлежит ООО «Холдинг СервисСтройИнвест» (г. Белый Яр) и эксплуатируется с 2021 года. Уже в первые годы его работы Росприроднадзор выявлял нарушения, в том числе отсутствие очистки стоков. В начале мая 2025 года на объекте проводилась проверка, в ходе которой инспекторы зафиксировали критическое скопление талых вод.
URA.RU направило запросы в администрацию Лангепаса и управление Росприроднадзора по ХМАО. На момент публикации официальные ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе благоустроят территорию лыжной базы. На два километра увеличат протяженность трассы, которая летом используется для тренировки лыжероллеров.
Автор видео: читатель URA.RU
Автор видео: читатель URA.RU
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