Актеров тюменского драмтеатра могут наказать за бунт из-за увольнения директора

Сотрудников Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) могут привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины из-за того, что они выступили против увольнения экс-директора учреждения Сергея Осинцева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Осинцев лишился должности в начале мая, он находится под следствием по делу о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей.
«Давать оценку таким действиям кому бы то ни было, входит в задачи правоохранительных органов, к которым учреждение не относится. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины и должностных обязанностей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТКТО.
При этом, в объединении не верят в то, что актеры полностью остановят работу драмтеатра из-за увольнения Осинцева. «Учреждение такую вероятность не рассматривает. Уверены, что профессионализм актеров, их любовь к зрителю не оставят театралов без спектаклей», — указано в ответе ТКТО на письменный запрос агентства.
Ранее агентство писало о том, что сотрудники ТБДТ запустили онлайн-петицию в поддержку уволенного экс-директора театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которые почти год находятся под следствием по обвинению в мошенничестве. Авторы настаивают на их невиновности и требуют уволить руководство ТКТО.
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