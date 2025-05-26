«Т Банку» грозит штраф за спам из-за жалобы пермяка

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За подобную рассылку компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей
За подобную рассылку компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей Фото:

Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Т Банк» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Основанием для начала разбирательства стала жалоба жителя Перми.

«Он сообщил, что получил на свою электронную почту рекламное сообщение от организации без предварительного согласия на рассылку. Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на ее получение», — уточняет Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве добавили, что за подобный спам компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что продуктовая сеть «Монетка» в Перми обманула победителя своего розыгрыша. Он лично не присутствовал на награждении, за это его лишили приза.

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Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Т Банк» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Основанием для начала разбирательства стала жалоба жителя Перми. «Он сообщил, что получил на свою электронную почту рекламное сообщение от организации без предварительного согласия на рассылку. Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на ее получение», — уточняет Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что за подобный спам компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что продуктовая сеть «Монетка» в Перми обманула победителя своего розыгрыша. Он лично не присутствовал на награждении, за это его лишили приза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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