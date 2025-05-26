В США назвали самое быстрое и убойное оружие России

Баллистические ракеты названы одним из самых эффективных видов вооружения в арсенале России. Такой материал опубликовала американская газета The Washington Post.
«Баллистические ракеты — один из самых эффективных видов оружия в арсенале России, особенно для поражения объектов инфраструктуры», — пишет The Washington Post. Основными причинами высокой эффективности этих ракет называют их скорость, мощность и практически невозможность перехвата современными средствами противовоздушной обороны.
По информации WP, украинские силы ПВО на прошедших выходных не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты. Даже новейшие американские комплексы Patriot PAC-3 оказались бессильны против ракет типа «Орешник» и «Искандер». Представитель украинской разведки подчеркнул, что Украина испытывает острую нехватку боеприпасов для Patriot, а также систем, способных эффективно перехватывать баллистические ракеты.
Ситуация осложняется тем, что запасы ракет для Patriot, накопленные при предыдущей администрации Джо Байдена, практически исчерпаны. Администрация Дональда Трампа, по данным газеты, не спешит отправлять новые ракеты или пусковые установки на Украину. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Украина официально запросила дополнительные комплексы и боеприпасы, однако даже у самих США их сейчас нет в достаточном количестве.
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