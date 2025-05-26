Западное оружие, применяемое ВСУ, после снятия ограничений по дальнобойности может долетать до регионов Центральной России. Так, под угрозой атаки таких видов вооружения, как ATACMS Block IA, ATACMS QRU, Storm shadow и SCALP-EG, находятся Смоленск, Калуга, Брянск, Орел, Воронеж, Курск, Белгород, Луганск, Донецк, Ростов-на-Дону и Севастополь. Эти ракеты способны бить на расстоянии до 300 километров.
Кроме того, Украина может применить беспилотник Tekever AR3. Этот дрон способен долетать на расстояние до одной тысячи километров. БПЛА может долетать до таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Тверь, Ярославль, Вологда, Нижний Новгород, Рязань, Йошкар-Ола, Казань, Саранск, Пенза, Тамбов, Самара, Саратов, Волгоград, Элиста, Астрахань, Ставрополь, Краснодар.
Ранее военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал URA.RU, что после снятия ограничений ВСУ смогут наносить удары вплоть до Московской области. В качестве примера специалист упомянул крылатую ракету Taurus, обладающую дальностью поражения до 600 километров. Эксперт отметил, что после принятия Евросоюзом и США решения об отмене ограничений на дальность использования вооружений Киевом, ВС РФ следует наносить еще более мощные удары.
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