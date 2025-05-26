Зарплата главы тюменских театров выросла почти на 100 тысяч и превысила 570 тысяч рублей

В Тюмени зарплата директора ТКТО Кирюшиной достигла 579 тысяч рублей в месяц
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В 2023 году зарплата Кирюшиной составляла 489 тысяч
В 2023 году зарплата Кирюшиной составляла 489 тысяч Фото:

Среднемесячная зарплата директора «Тюменского концертно-театрального объединения» Вероники Кирюшиной по итогам 2024 года составила 579 тысяч рублей. За год доход руководителя ТКТО вырос на 90 тысяч. Такая информация представлена в отчете, который имеется в распоряжении редакции.

«Информация о среднемесячной заработной плате руководителей государственных автономных учреждений культуры Тюменской области за 2024 год. „Тюменское концертно-театральное объединение“, руководитель — Кирюшина Вероника Александровна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 579 184 рублей», — указано в документе. В 2023 году зарплата Кирюшиной составляла 489 тысяч. 

В отчете также указан доход других руководителей учреждений культуры региона. Так генеральный директор «Тюменского музейно-просветительского объединения» Светлана Сидорова в прошлом году в среднем получала 420 тысяч, а руководитель «Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева» Ольга Адамович — 280 тысяч.

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Среднемесячная зарплата директора «Тюменского концертно-театрального объединения» Вероники Кирюшиной по итогам 2024 года составила 579 тысяч рублей. За год доход руководителя ТКТО вырос на 90 тысяч. Такая информация представлена в отчете, который имеется в распоряжении редакции. «Информация о среднемесячной заработной плате руководителей государственных автономных учреждений культуры Тюменской области за 2024 год. „Тюменское концертно-театральное объединение“, руководитель — Кирюшина Вероника Александровна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 579 184 рублей», — указано в документе. В 2023 году зарплата Кирюшиной составляла 489 тысяч.  В отчете также указан доход других руководителей учреждений культуры региона. Так генеральный директор «Тюменского музейно-просветительского объединения» Светлана Сидорова в прошлом году в среднем получала 420 тысяч, а руководитель «Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева» Ольга Адамович — 280 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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