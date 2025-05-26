Зарплата главы тюменских театров выросла почти на 100 тысяч и превысила 570 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата директора «Тюменского концертно-театрального объединения» Вероники Кирюшиной по итогам 2024 года составила 579 тысяч рублей. За год доход руководителя ТКТО вырос на 90 тысяч. Такая информация представлена в отчете, который имеется в распоряжении редакции.
«Информация о среднемесячной заработной плате руководителей государственных автономных учреждений культуры Тюменской области за 2024 год. „Тюменское концертно-театральное объединение“, руководитель — Кирюшина Вероника Александровна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 579 184 рублей», — указано в документе. В 2023 году зарплата Кирюшиной составляла 489 тысяч.
В отчете также указан доход других руководителей учреждений культуры региона. Так генеральный директор «Тюменского музейно-просветительского объединения» Светлана Сидорова в прошлом году в среднем получала 420 тысяч, а руководитель «Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева» Ольга Адамович — 280 тысяч.
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