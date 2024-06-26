Зарплата главы всех тюменских театров за год выросла на 200 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата директора Тюменского театрально-концертного агентства Вероники Кирюшиной за 2023 год составила 489 тыс. рублей. Данные опубликованы на официальном сайте департамента культуры Тюменской области. Среднемесячный доход Вероники Кирюшиной за год увеличился на 200 тысяч рублей в месяц по сравнению с 2022 годом.
«Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области „Тюменское концертно-театральное объединение“ Кирюшина Вероника Александровна. Среднемесячная заработная плата за 2023 год (руб). — 489 638,30», — указано в сообщении.
В опубликованных открытых данных также указано, что среднемесячная зарплата Вероники Кирюшиной в 2022 году составляла 289 тыс. рублей. Самую высокую среднемесячную зарплату среди руководителей театров в 2023 году получал директор Тюменского драматического Сергей Осинцев — 285 тыс. рублей. Руководитель Тюменского театра кукол Роман Явныч в среднем за месяц 2023 года получал 191 тыс. рублей.
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Среднемесячная заработная плата директора Тюменского театрально-концертного агентства Вероники Кирюшиной за 2023 год составила 489 тыс. рублей. Данные опубликованы на официальном сайте департамента культуры Тюменской области. Среднемесячный доход Вероники Кирюшиной за год увеличился на 200 тысяч рублей в месяц по сравнению с 2022 годом. «Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области „Тюменское концертно-театральное объединение“ Кирюшина Вероника Александровна. Среднемесячная заработная плата за 2023 год (руб). — 489 638,30», — указано в сообщении. В опубликованных открытых данных также указано, что среднемесячная зарплата Вероники Кирюшиной в 2022 году составляла 289 тыс. рублей. Самую высокую среднемесячную зарплату среди руководителей театров в 2023 году получал директор Тюменского драматического Сергей Осинцев — 285 тыс. рублей. Руководитель Тюменского театра кукол Роман Явныч в среднем за месяц 2023 года получал 191 тыс. рублей.