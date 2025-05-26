Что известно о пропавшем в Пермском крае шестилетнем мальчике

В Пермском крае сутки ищут пропавшего шестилетнего ребенка. Его зовут Марк Аглиуллин. Днем 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома в Кизеле и пропал. В полицию обратилась мать мальчика. URA.RU собрало в одном материале все, что известно об инциденте на данный момент.
Приметы пропавшего
Волонтеры уточняют, что на пропавшем мальчике серый спортивный костюм и синие ортопедические сандалии. Ребенок ростом около 116 сантиметров, у него карий цвет глаз и темно-русые волосы. На вид ему около семи лет.
Реакция властей
В Кизеле, где пропал несовершеннолетний, 26 мая развернули масштабные поиски. Глава муниципалитета — Андрей Родыгин в соцсетях пояснил, что для непрерывной работы волонтеров местные власти выделили здание аттракционов. Там находится оперштаб. Поиски ребенка ведут круглосуточно.
Помощь волонтеров
К поиску дошкольника на данный подключились волонтеры известного поискового отряда «Лиза Алерт», а также добровольцы. Изначально ориентировка появилась у Пермского поискового отряда волонтеров памяти Ирины Бухановой. Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру: 8(342) 204-49-04, либо в 102.
Возможная версия исчезновения
Местная жительница Татьяна Нуруллина рассказала URA.RU о том, что пропавшего ребенка видели во дворе дома №4 по улице Макаренко. По словам женщины, его заметил ее восьмилетний сын. Тот сообщил, что мальчик был один и якобы занимался поисками своего брата. Эту информацию гражданка сообщила правоохранителям.
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