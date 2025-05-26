Что известно о пропавшем в Пермском крае шестилетнем мальчике

Мэр Кизела Родыгин: поиски шестилетнего мальчика ведутся в круглосуточном режиме
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К поиску дошкольника на данный подключились волонтеры известного поискового отряда «Лиза Алерт»
К поиску дошкольника на данный подключились волонтеры известного поискового отряда «Лиза Алерт» Фото:

В Пермском крае сутки ищут пропавшего шестилетнего ребенка. Его зовут Марк Аглиуллин. Днем 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома в Кизеле и пропал. В полицию обратилась мать мальчика. URA.RU собрало в одном материале все, что известно об инциденте на данный момент. 

Приметы пропавшего

Волонтеры уточняют, что на пропавшем мальчике серый спортивный костюм и синие ортопедические сандалии. Ребенок ростом около 116 сантиметров, у него карий цвет глаз и темно-русые волосы. На вид ему около семи лет. 

Реакция властей 

В Кизеле, где пропал несовершеннолетний, 26 мая развернули масштабные поиски. Глава муниципалитета — Андрей Родыгин в соцсетях пояснил, что для непрерывной работы волонтеров местные власти выделили здание аттракционов. Там находится оперштаб. Поиски ребенка ведут круглосуточно.

Помощь волонтеров 

К поиску дошкольника на данный подключились волонтеры известного поискового отряда «Лиза Алерт», а также добровольцы. Изначально ориентировка появилась у Пермского поискового отряда волонтеров памяти Ирины Бухановой. Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру: 8(342) 204-49-04, либо в 102. 

Возможная версия исчезновения 

Местная жительница Татьяна Нуруллина рассказала URA.RU о том, что пропавшего ребенка видели во дворе дома №4 по улице Макаренко. По словам женщины, его заметил ее восьмилетний сын. Тот сообщил, что мальчик был один и якобы занимался поисками своего брата. Эту информацию гражданка сообщила правоохранителям.

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В Пермском крае сутки ищут пропавшего шестилетнего ребенка. Его зовут Марк Аглиуллин. Днем 25 мая он ушел на детскую площадку возле дома в Кизеле и пропал. В полицию обратилась мать мальчика. URA.RU собрало в одном материале все, что известно об инциденте на данный момент.  Приметы пропавшего Волонтеры уточняют, что на пропавшем мальчике серый спортивный костюм и синие ортопедические сандалии. Ребенок ростом около 116 сантиметров, у него карий цвет глаз и темно-русые волосы. На вид ему около семи лет.  Реакция властей  В Кизеле, где пропал несовершеннолетний, 26 мая развернули масштабные поиски. Глава муниципалитета — Андрей Родыгин в соцсетях пояснил, что для непрерывной работы волонтеров местные власти выделили здание аттракционов. Там находится оперштаб. Поиски ребенка ведут круглосуточно. Помощь волонтеров  К поиску дошкольника на данный подключились волонтеры известного поискового отряда «Лиза Алерт», а также добровольцы. Изначально ориентировка появилась у Пермского поискового отряда волонтеров памяти Ирины Бухановой. Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру: 8(342) 204-49-04, либо в 102.  Возможная версия исчезновения  Местная жительница Татьяна Нуруллина рассказала URA.RU о том, что пропавшего ребенка видели во дворе дома №4 по улице Макаренко. По словам женщины, его заметил ее восьмилетний сын. Тот сообщил, что мальчик был один и якобы занимался поисками своего брата. Эту информацию гражданка сообщила правоохранителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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