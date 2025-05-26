Пропавший в Кизеле ребенок искал своего брата

Марк Аглиуллин, которого уже сутки ищут в Кизеле (Пермский край), потерял своего брата и отправился на его поиски. Мальчика видели во дворе дома №4 на улице Макаренко. Об этом URA.RU рассказала жительница Кизела Татьяна Нуруллина, с чьим сыном общался пропавший.
«Мальчика [Марка Аглиуллина] вчера утром видел во дворе дома на Макаренко, 4 мой восьмилетний сын. Он [пропавший ребенок] был один и рассказал сыну, что ищет своего брата», — пояснила Нуруллина. Женщина добавила, что передала указанную информацию в полицию.
Ранее волонтеры сообщили о поисках Марка Аглиуллина. 25 мая мальчик вышел из дома и не вернулся. Сообщалось, что на вид ребенку около семи лет. Мама Марка обратилась в полицию. Глава Кизела Андрей Родыгин сообщил, что власти выделили здание для обеспечения бесперебойной работы волонтеров. Сейчас там организован оперативный штаб.
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