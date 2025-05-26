Разрушительный ветер и дождь накроют Тюмень

Штормовой ветер ожидается 27 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер будет сопровождаться дождем
Сильный ветер будет сопровождаться дождем Фото:

В Тюмени 27 мая ожидается штормовой ветер, а также дождь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной происшествий. 

«27 мая небольшой дождь. Ветер ночью северный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, днем юго-западный с переходом северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура: ночью +6,+8°С, днем +22,+24°С», — говорится в сообщении мэрии.

По данным синоптиков, в регионе возможны происшествия на объектах жизнеобеспечения. Говоря конкретнее, существует вероятность повреждения линий связи и электропередач, падение деревьев, а также срыв кровли со зданий и сооружений.

Ранее в Тюмени уже фиксировались неблагоприятные погодные условия: 20 и 21 мая в городе также наблюдались штормовой ветер, дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с. По данным администрации, с 19 мая осадки в регионе были почти ежедневно, за исключением 24 мая.

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В Тюмени 27 мая ожидается штормовой ветер, а также дождь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной происшествий.  «27 мая небольшой дождь. Ветер ночью северный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, днем юго-западный с переходом северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура: ночью +6,+8°С, днем +22,+24°С», — говорится в сообщении мэрии. По данным синоптиков, в регионе возможны происшествия на объектах жизнеобеспечения. Говоря конкретнее, существует вероятность повреждения линий связи и электропередач, падение деревьев, а также срыв кровли со зданий и сооружений. Ранее в Тюмени уже фиксировались неблагоприятные погодные условия: 20 и 21 мая в городе также наблюдались штормовой ветер, дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с. По данным администрации, с 19 мая осадки в регионе были почти ежедневно, за исключением 24 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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