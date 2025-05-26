Разрушительный ветер и дождь накроют Тюмень

В Тюмени 27 мая ожидается штормовой ветер, а также дождь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной происшествий.
«27 мая небольшой дождь. Ветер ночью северный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, днем юго-западный с переходом северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура: ночью +6,+8°С, днем +22,+24°С», — говорится в сообщении мэрии.
По данным синоптиков, в регионе возможны происшествия на объектах жизнеобеспечения. Говоря конкретнее, существует вероятность повреждения линий связи и электропередач, падение деревьев, а также срыв кровли со зданий и сооружений.
Ранее в Тюмени уже фиксировались неблагоприятные погодные условия: 20 и 21 мая в городе также наблюдались штормовой ветер, дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с. По данным администрации, с 19 мая осадки в регионе были почти ежедневно, за исключением 24 мая.
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