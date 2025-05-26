Западным странам, в том числе и США, не стоит доверять после снятия ограничений на дальность действия оружия, которым пользуется Украина. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Запад России не друг.
«Запад есть Запад вместе с Америкой. И рассчитывать на то, что у нас такие друзья, не стоит. Сейчас показательный момент. США и представители Украины заявляли, что нужно немедленное перемирие. А они у нас армией командуют? Они считают, что имеют право. Поживем, увидим», — отметил Дандыкин в разговоре с URA.RU.
По словам эксперта, если подобное решение принято, это нельзя назвать переговорным процессом. Запад и Украина продолжают действовать так же, как и прежде, поддерживая вооруженные провокации, подчеркнул капитан первого ранга.
Кроме того, Дандыкин заявил, что теперь украинская сторона получила возможность наносить удары по целям, расположенным вплоть до Московской области. В качестве примера эксперт упомянул крылатую ракету Taurus, обладающую дальностью поражения до 600 километров.
По мнению специалиста, после того как Евросоюз и США сняли ограничения на дальность применения ВСУ предоставленного вооружения, России следует наносить более мощные удары в ответ. Дандыкин отметил, что российские войска намерены и впредь продвигаться по линии боевого соприкосновения и продолжать уничтожение ракет, используемых Киевом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.