В Тюменскую область из украинского плена вернулся еще один военнослужащий

Десятый житель Тюменской области освобожден из украинского плена
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Десятый тюменец вернулся на родину в рамках обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000»
Десятый тюменец вернулся на родину в рамках обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» Фото:

Десятый житель Тюменской области освобожден из украинского плена и возвращается домой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских.

«Из украинского плена возвращены 10 наших земляков. Мы пофамильно искали наших земляков, уточняли данные, у некоторых был неверно указан год рождения, у других — регион. Самое главное — ребята в безопасности», — заявил Олег Датских.

Ранее из украинского плена в Тюменскую область были возвращены девять тюменцев. Обмен военнопленными проходил с Украиной на условиях «1000 на 1000».

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Десятый житель Тюменской области освобожден из украинского плена и возвращается домой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских. «Из украинского плена возвращены 10 наших земляков. Мы пофамильно искали наших земляков, уточняли данные, у некоторых был неверно указан год рождения, у других — регион. Самое главное — ребята в безопасности», — заявил Олег Датских. Ранее из украинского плена в Тюменскую область были возвращены девять тюменцев. Обмен военнопленными проходил с Украиной на условиях «1000 на 1000».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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