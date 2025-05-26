В Тюменскую область из украинского плена вернулся еще один военнослужащий

Десятый житель Тюменской области освобожден из украинского плена и возвращается домой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских.
«Из украинского плена возвращены 10 наших земляков. Мы пофамильно искали наших земляков, уточняли данные, у некоторых был неверно указан год рождения, у других — регион. Самое главное — ребята в безопасности», — заявил Олег Датских.
Ранее из украинского плена в Тюменскую область были возвращены девять тюменцев. Обмен военнопленными проходил с Украиной на условиях «1000 на 1000».
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