Депутата заксобрания прочат в конкуренты Махонина на выборах

«Новые люди» задумались о выдвижении Дениса Шитова на выборы губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Шитов может принять участие в выборах губернатора Прикамья
Денис Шитов может принять участие в выборах губернатора Прикамья Фото:

Партию «Новые люди» на выборах губернатора Пермского края в сентябре 2025 года будет представлять руководитель реготделения, депутат заксобрания Денис Шитов. Таким мнением поделился с URA.RU источник в политэлитах.

«„Новые люди“ точно примут участие в выборах губернатора-2025. Ставку решили пока делать на Дениса Шитова как руководителя отделения в Прикамье», — отметил инсайдер.

Денис Шитов отказался от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил поддержку президента Владимира Путина при выдвижении на второй срок. Он уже встретился с необходимым количеством секретарей первичных отделений в рамках праймериз «Единой России».

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Партию «Новые люди» на выборах губернатора Пермского края в сентябре 2025 года будет представлять руководитель реготделения, депутат заксобрания Денис Шитов. Таким мнением поделился с URA.RU источник в политэлитах. «„Новые люди“ точно примут участие в выборах губернатора-2025. Ставку решили пока делать на Дениса Шитова как руководителя отделения в Прикамье», — отметил инсайдер. Денис Шитов отказался от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил поддержку президента Владимира Путина при выдвижении на второй срок. Он уже встретился с необходимым количеством секретарей первичных отделений в рамках праймериз «Единой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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