Депутата заксобрания прочат в конкуренты Махонина на выборах

Партию «Новые люди» на выборах губернатора Пермского края в сентябре 2025 года будет представлять руководитель реготделения, депутат заксобрания Денис Шитов. Таким мнением поделился с URA.RU источник в политэлитах.
«„Новые люди“ точно примут участие в выборах губернатора-2025. Ставку решили пока делать на Дениса Шитова как руководителя отделения в Прикамье», — отметил инсайдер.
Денис Шитов отказался от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил поддержку президента Владимира Путина при выдвижении на второй срок. Он уже встретился с необходимым количеством секретарей первичных отделений в рамках праймериз «Единой России».
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