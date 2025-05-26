Полковник Баранец назвал самое опасное оружие Запада после отмены ограничения на удары вглубь РФ

Наибольшую угрозу представляют немецкие ракеты Taurus, которые Германия может поставить на Украину после обещания отменить ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет вглубь России. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец.
«Сейчас прежде всего (опасен, — прим. URA.RU) Taurus. Для нас на первом месте стоит Taurus, потому что у него очень серьезная дальность полета», — заявил Виктор Баранец в беседе с URA.RU. Он отметил, что есть также и ряд других американских, английских, французских и немецких ракет, которые имеют дальность более 500 километров.
«Даже у Украины есть ракеты, которые летают дальше тысячи сто километров. Мы это все должны учитывать», — заключил Баранец.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Taurus и американские ракеты Storm Shadow, которые также имеют большую дальность, «вполне по зубам нашей ПВО». Его слова передает RT.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений для Киева на удары ракетами вглубь России. Однако о намерениях поставить такое оружие для ВСУ он не упомянул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.