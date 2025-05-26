Полковник Баранец назвал самое опасное оружие Запада после отмены ограничения на удары вглубь РФ

Баранец: Taurus представляет наибольшую угрозу из-за разрешения Киеву бить по РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У немецких Taurus очень серьезная дальность полета, заявил военный эксперт
У немецких Taurus очень серьезная дальность полета, заявил военный эксперт Фото:

Наибольшую угрозу представляют немецкие ракеты Taurus, которые Германия может поставить на Украину после обещания отменить ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет вглубь России. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец.

«Сейчас прежде всего (опасен, — прим. URA.RU) Taurus. Для нас на первом месте стоит Taurus, потому что у него очень серьезная дальность полета», — заявил Виктор Баранец в беседе с URA.RU. Он отметил, что есть также и ряд других американских, английских, французских и немецких ракет, которые имеют дальность более 500 километров. 

«Даже у Украины есть ракеты, которые летают дальше тысячи сто километров. Мы это все должны учитывать», — заключил Баранец.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Taurus и американские ракеты Storm Shadow, которые также имеют большую дальность, «вполне по зубам нашей ПВО». Его слова передает RT.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений для Киева на удары ракетами вглубь России. Однако о намерениях поставить такое оружие для ВСУ он не упомянул.

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Наибольшую угрозу представляют немецкие ракеты Taurus, которые Германия может поставить на Украину после обещания отменить ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет вглубь России. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец. «Сейчас прежде всего (опасен, — прим. URA.RU) Taurus. Для нас на первом месте стоит Taurus, потому что у него очень серьезная дальность полета», — заявил Виктор Баранец в беседе с URA.RU. Он отметил, что есть также и ряд других американских, английских, французских и немецких ракет, которые имеют дальность более 500 километров.  «Даже у Украины есть ракеты, которые летают дальше тысячи сто километров. Мы это все должны учитывать», — заключил Баранец. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Taurus и американские ракеты Storm Shadow, которые также имеют большую дальность, «вполне по зубам нашей ПВО». Его слова передает RT. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений для Киева на удары ракетами вглубь России. Однако о намерениях поставить такое оружие для ВСУ он не упомянул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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