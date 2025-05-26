«Душить, долбить и избавить от вредных привычек»: как прошла встреча Путина с бизнесом

Российская экономика продолжает успешно развиваться в условиях серьезных вызовов, в этом ей помогает, в частности, бизнес, который «не стушевался» и занимает уверенные позиции на домашнем рынке, и должен «долбить» зарубежные. Россия намерена ужесточить контроль за маркетплейсами, через дыру в которых просачиваются некачественные товары, «душить» иностранные IT-компании и ускорить разработку отечественного ПО. Об этих и других самых важных заявлениях президента РФ Владимира Путина на встрече с бизнесменами и представителями экономического сектора России — в материале URA.RU.
Об уходе иностранных компаний
С 2022 года российский рынок столкнулся с массовым уходом ряда иностранных компаний, что стало следствием принуждения западных политических элит, подставило российских партнеров и привело к серьезным изменениям в структуре рынка. Однако стоит отметить, что американские компании в сфере медицинского оборудования продолжили поставки и обслуживание в России без существенных перебоев, в отличие от ряда европейских фирм, которые свернули свою деятельность. Отказ от сотрудничества с российскими специалистами является элементом недобросовестной борьбы на рынке труда у зарубежных компаний, однако они только потеряли успешных и конкурентоспособных работников.
Динамика российской экономики в условиях санкций
Несмотря на внешние ограничения, российская экономика демонстрирует устойчивый рост. По данным на 2024 год, по паритету покупательной способности Россия занимает четвертое место в мире.
"Очевидно, что такой результат достигается не единичными, пусть даже крупными организациями, <…> а возможен только тогда, когда тысячи, сотни, миллионы людей вкладываются в эту общую задачу", — заявил Путин. Он отметил, что за последние два года темпы роста ВВП составили 4,1% и 4,3% соответственно, что является значительным показателем в условиях сложной внешнеэкономической обстановки.
Меры государственной поддержки бизнеса
Государство продолжает активно поддерживать отечественный бизнес, предоставляя возможности для реализации новых инициатив и проектов. «Российские предприниматели не стушевались в последние годы, справлялись с вызовами», — заявил Путин. Также российские компании, занимая уверенные позиции на домашнем рынке, активно выходят за рубеж и помогают России идти вперед. Отечественный бизнес должен продолжать «долбить, долбить, долбить» зарубежные рынки, а государство активно его поддержит.
Главный успех предпринимателя заключается в его ежедневной работе и умении общаться с людьми. Особое внимание уделяется развитию равных условий в маркировке для российских и зарубежных производителей.
Импортозамещение и контроль за госзакупками
В условиях санкционного давления усиливается курс на импортозамещение. Усиление контроля за государственными закупками, особенно в части использования отечественных комплектующих, становится приоритетом. Правительство намерено закрыть существующие лазейки, которые позволяют зарубежным производителям обходить российское законодательство.
Поддержка отечественного ПО
Развитие российского программного обеспечения признано вопросом нацбезопасности. С 2022 года нехватка отечественных IT-решений стала одной из уязвимостей экономики, поэтому государство делает ставку на развитие собственных технологий. Необходимо предпринимать меры по ограничению деятельности иностранных IT-компаний, которые официально объявили об уходе с российского рынка, но фактически продолжают присутствовать в стране и получать прибыль. Одним из приоритетных направлений становится создание полностью роботизированных производств, в том числе в сфере логистики.
Президент России Владимир Путин поручил освободить российских пользователей от зависимости от западных программ и сервисов. «Надо избавить пользователей в России от „вредных привычек“, таких как привязанность к западным программам и сервисам», — сказал глава государства в ходе совещания. По его словам, необходимо создавать условия, при которых россияне будут выбирать отечественные цифровые решения.
Контроль за маркетплейсами
Маркетплейсы, как российские, так и иностранные, требуют более жесткого регулирования. Через такие площадки на рынок может попадать контрафактная продукция, что создает угрозу для потребителей и отечественных производителей.
«Дыра такая, на которую нужно точно обратить внимание. Через них можно завозить что угодно», — сообщил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Так он напомнил главе Минэкономразвития страны Максиму Решетникову и другим представителям экономического сектора об угрозе ввоза некачественных товаров. Также Путин одобрил предложение запустить механизм отзыва таких сертификатов до конца 2025 года для возвращения контроля за обращением продукции на российском рынке по примеру Белоруссии и Казахстана.
Поддержка отечественного автопрома
Утилизационный сбор на автомобили рассматривается как инструмент поддержки российского автопрома, не нарушающий международные обязательства. Эти меры способствуют сохранению и развитию национального производства в условиях внешнего давления.
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