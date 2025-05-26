Певица и телеведущая Ольга Бузова выступит на сцене фестиваля «Блогеры России» в Перми. Об этом сообщили организаторы мероприятия в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
«Хедлайнер в молодежной столице — телеведущая, певица, актриса, бизнесвумен и просто человек, который не боится быть собой, несмотря ни на что — Ольга Бузова! Да, Ольга Бузова выступит в Перми на сцене фестиваля „Блогеры России“. Будут хиты. Будут танцы. Будет шоу», — заявили организаторы фестиваля.
Ранее URA.RU cсообщало, что в Перми 12 июня пройдет ежегодный фестиваль «Блогеры России». В программе запланированы концерты, мастер-классы, лекции и автограф-сессии известных инфлюенсеров. Главное событие блогосферы также состоится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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