Ольга Бузова выступит в Перми на сцене фестиваля «Блогеры России»

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Бузова выступит в Перми
Бузова выступит в Перми Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступит на сцене фестиваля «Блогеры России» в Перми. Об этом сообщили организаторы мероприятия в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

«Хедлайнер в молодежной столице — телеведущая, певица, актриса, бизнесвумен и просто человек, который не боится быть собой, несмотря ни на что — Ольга Бузова! Да, Ольга Бузова выступит в Перми на сцене фестиваля „Блогеры России“. Будут хиты. Будут танцы. Будет шоу», — заявили организаторы фестиваля.

Ранее URA.RU cсообщало, что в Перми 12 июня пройдет ежегодный фестиваль «Блогеры России». В программе запланированы концерты, мастер-классы, лекции и автограф-сессии известных инфлюенсеров. Главное событие блогосферы также состоится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова выступит на сцене фестиваля «Блогеры России» в Перми. Об этом сообщили организаторы мероприятия в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». «Хедлайнер в молодежной столице — телеведущая, певица, актриса, бизнесвумен и просто человек, который не боится быть собой, несмотря ни на что — Ольга Бузова! Да, Ольга Бузова выступит в Перми на сцене фестиваля „Блогеры России“. Будут хиты. Будут танцы. Будет шоу», — заявили организаторы фестиваля. Ранее URA.RU cсообщало, что в Перми 12 июня пройдет ежегодный фестиваль «Блогеры России». В программе запланированы концерты, мастер-классы, лекции и автограф-сессии известных инфлюенсеров. Главное событие блогосферы также состоится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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