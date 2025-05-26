26 мая 2025

The Guardian: пострадавшие в Ливерпуле находятся в критическом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницы забрали раненых после наезда машины
В больницы забрали раненых после наезда машины Фото:

Некоторые пострадавшие в результате наезда автомобиля на толпу в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает британская газета Guardian. 

«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — отмечается в материале The Guardian. Также сообщается, что авария произошла в оживленном районе города, где находилось множество людей.

По информации полиции, наезд осуществил 53-летний житель Великобритании, который был задержан на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.

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Некоторые пострадавшие в результате наезда автомобиля на толпу в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает британская газета Guardian.  «Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — отмечается в материале The Guardian. Также сообщается, что авария произошла в оживленном районе города, где находилось множество людей. По информации полиции, наезд осуществил 53-летний житель Великобритании, который был задержан на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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