В России покажут новейшие автоматы Калашникова и БПЛА

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новые образцы вооружения и военной техники на XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба компании. В числе новинок — версия автомата Калашникова АК-15 калибра 7,62х39 мм, а также современные беспилотные летательные аппараты и боевые части для них.
«Много новинок собрано в сегменте средств оснащения специальных подразделений. В их числе стандартная, укороченная и малогабаритная версии автомата Калашникова АК-15 в калибре 7,62х39 мм, новейший пулемёт РПЛ-20 в калибре 5,45 мм, пистолеты Лебедева, специальная оптика, комплекты экипировки и средства индивидуальной бронезащиты под всевозможные задачи», — рассказали в «Рособоронэкпорте» РИА Новостям.
Кроме того, компания представит свои новинки среди БПЛА и средств борьбы с ними. Так же будут представлены бронеавтомобили «Патруль» и «Спартак».
Ранее, на международной выставке вооружения MILEX 2025 в Беларуси, «Рособоронэкспорт» уже представлял новейшие разработки российского ОПК, включая боевой модуль «Охотник» производства челябинского НПО «Электромашина». Модуль оснащен пулеметом калибра 12,7 мм и может устанавливаться на различные виды техники, что демонстрирует стремление российских производителей расширять экспортный портфель современных вооружений.
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