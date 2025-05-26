Скорая помощь сообщила о 27 пострадавших при наезде на людей в Ливерпуле

В результате наезда автомобиля на толпу людей в Ливерпуле 27 человек были госпитализированы. Об этом сообщает служба скорой помощи северо-запада Англии.
«27 человек госпитализированы после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле», — говорится в сообщении в Х. В настоящее время специалисты продолжают оказывать помощь пострадавшим, состояние некоторых оценивается как тяжелое.
По данным британских СМИ, авария произошла в оживленном районе Ливерпуля, где находилось много людей. За рулем автомобиля был 53-летний житель Великобритании, которого задержали на месте происшествия. Полиция проводит расследование, а некоторые из пострадавших, по информации The Guardian, находятся в критическом состоянии.
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