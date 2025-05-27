Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки Украине дальнобойного вооружения и разрешении Киеву наносить удары по территории России способно значительно расширить географию конфликта. Об этом сообщил военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
«Заявление Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине — серьезный шаг, который имеет ряд последствий. Он может привести к эскалации конфликта до невообразимых размеров. Разрешение на удары по территории России может привести к ответным ударам со стороны РФ по территории Украины, включая все объекты критической инфраструктуры и логистические центры, через которые поступает западное вооружение», — отметил Тиханский в беседе с агентством РИА Новости.
Эксперт считает, что удары по территории России потенциально могут спровоцировать более и активное вовлечение в конфликт других стран, если будут затронуты их интересы или безопасность. По его мнению, стороны могут перейти к более агрессивной тактике ведения боевых действий, что приведет к дальнейшему затягиванию конфликта и росту его масштабов.
Ранее решение о снятии ограничений на дальность ракет для Украины приняли также Великобритания, Франция и США. Подобное решение западных лидеров стало ответом на эскалацию ситуации на фронте и попытки усилить давление на Россию. Западные решения направлены на срыв возможного мирного процесса, обсуждаемого в Стамбуле.
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