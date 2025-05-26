Газовиков, обвинямых во взрыве газа в Нижнем Тагиле, оставили под арестом

Сотрудники «ГАЗЭКС» Александра Ерыкина и Максим Гривский, обвиняемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей во время взрыва газа в Нижнем Тагиле, останутся под домашним арестом до 1 августа 2025 года. Такое решение принял Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы защиты, сообщили в пресс-службе.
«В апелляционных жалобах адвокаты обвиняемых просили для своих подзащитных иную, более мягкую меру пресечения. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для изменения меры пресечения Ерыкиной и Гривскому и оставил апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — говорится в сообщении.
По версии следствия, сотрудники «ГАЗЭКСа» причастны к трагедии, произошедшей 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле: тогда в результате частичного обрушения жилого дома на улице Сибирская, 81 погибли 11 человек, из них шесть — дети. Следователи полагают, что причиной ЧП стало недоброкачественное оказание услуг специалистами газовой службы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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