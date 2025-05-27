Украинские военные потеряли контроль над одной из ключевых дорог, ведущих от границы к городу Сумы, после отступления из населенного пункта Беловоды. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — рассказал собеседник агентства РИА Новости. По его словам, именно эта трасса активно использовалась украинской стороной для переброски личного состава и грузов из города Сумы.
Ранее в районе Беловодов сообщалось о значительных потерях среди украинских военных 67-й отдельной механизированной бригады, которая понесла серьезные утраты в ходе боев за этот населенный пункт. Командование ВСУ было вынуждено доукомплектовывать подразделение личным составом из других бригад. Сумская область остается одной из наиболее напряженных зон боевых действий на линии соприкосновения.
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