Ни хлеба, ни зрелищ: с чем столкнется новый владелец ресторана «Квеври», который продается в Кургане

В Кургане на продажу выставлен ресторан грузинской кухни «Квеври». Журналист URA.RU посетила заведение, чтобы выяснить, в каком состоянии оно находится, узнать об уникальности его блюд. Также в планах было уточнить, у каких гуру Грузии учились повара, но пошло все не по плану.
Грузинское гостеприимство
При посещении ресторана «Квеври» следует быть осторожным: уже на входе гостей встречают впечатления — первая же ступенька с поврежденной плиткой, которая шатается под ногой. Так здесь продемонстрировано грузинское гостеприимство, буквально ошеломляя посетителей с самого порога.
Обслуживание и удобства
Я заняла стол, ближайший к выходу. Зал был почти пустой: кроме меня отдыхали двое мужчин в другом конце помещения. Девушка-официант оторвалась от гаджета за баром и подошла сразу. Не уточнив, будет ли заказ сделан сейчас же, ушла восвояси.
Страницы меню были испачканы чем-то жирным, как маслом. Дождалась официанта и сделала заказ. Из объявления о продаже ресторана было известно, что повара заведения проходили обучение у гуру грузинской кухни. На основании этого я поинтересовалась у сотрудника: какие блюда из меню приготовлены именно «по тем самым грузинским рецептам»? На что получила не продающий ответ: «Все».
Запрос был на то, чтобы узнать особенность ресторана, его кухню, зацепиться за него. К тому же упростить задачу выбора блюда. Удовлетворен он не был.
За время ожидания успела ознакомиться с деталями заведения. На соседнем столике рассыпана не то соль, не то крупа, не то крошки. На элементах интерьера осела пыль. В туалете бумажных полотенец не было, а сушилка не работала. Хорошо, что была туалетная бумага, но редкий гость решит ей сушить руки. Солонки, перечницы и зубочистки лежали на столах странным образом: где-то чего-то обязательно не хватало. На моем столе были только салфетки и солонка, на соседнем — полный набор, дальше — снова чего-то не хватает.
Здесь надо отметить, что официант, который обычно следит за порядком в зале, была слишком увлечена чем-то другим, например, смартфоном. За все мое время пребывания она улыбнулась только один раз: когда я представилась. На фоне всего описанного играла музыка, сменяющаяся громкой рекламой на одной из радиостанций города.
Еда
Из трех супов — харчо, солянка и хашлама, я выбрала первый, ведь два остальных были только в меню. Суп был вкусный: наваристый говяжий бульон, хорошая консистенция, кислый, в меру острый, пряный. Но вместо кусочков говядины посреди тарелки лежала кость.
Если друг мне скажет: «Где в Кургане можно отведать говяжьего супа с большой костью вместо мяса? Смерть как хочется», то я непременно порекомендую «Квеври».
В конце трапезы от одного стола, где остановилась пожилая пара, девушка-официант ушла на кухню, откуда донеслось: «Я ему сказала, что хлеба нет. Он встал и сходил в супермаркет». Кроме того, гостья с этого стола заметила, что хачапури готовился слишком долго, на что официант ответила эмоционально, грубо.
Что ждет владельца
Налицо в ресторане отсутствие грамотного управления. Чувствуется, что не хватает руководителя — человека заинтересованного, кому бы заведение приносило прибыль. Продемонстрированная работа официанта не принесет дохода будущему владельцу. Я, голодная в обеденный перерыв, осталась в заведении лишь по той причине, что нужно довести дело до конца и рассказать об этом читателям.
Чтобы выяснить причины неурядиц, я попросила официанта связать меня с менеджером или его контакты, чтобы получить комментарий. Девушка сообщила, что передавать контакты менеджера запрещено, а на месте его нет. Официанту разъяснила, что это необходимо, чтобы получить ответ на возникшие вопросы. Ответом был отказ, поэтому я оставила свои контакты в ресторане.
Ранее жители Кургана высоко оценивали блюда ресторана «Квеври», особенно хинкали, хачапури и чанахи, о чем свидетельствуют более 340 положительных отзывов на сервисе 2ГИС. Однако среди замечаний посетителей уже отмечались недостатки в работе персонала и необходимость обновления посуды. Стоимость ресторана недавно была снижена почти вдвое — с шести до 3,5 миллиона рублей.
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