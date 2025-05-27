Врач рассказал, при каких симптомах нужно срочно проверить глаза

Симптомы развития глаукомы включают в себя затуманенное зрение, покраснение глаз и боль в голове. В этих случая нужно срочно обращаться к специалистам, чтобы не потерять зрение. Об этом сообщила офтальмолог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Алена Шкатова.
«Глаукома — это хроническое заболевание, при котором повреждается зрительный нерв. На ранней стадии болезнь протекает почти бессимптомно. <...> При остром приступе глаукомы, когда давление резко возрастает, симптомы уже выражены: сильная боль в глазу, головная боль», — заявила Шкатова для «Здоровье Mail».
Она добавила, что также симптомами являются затуманенное зрение и покраснение глаза. В этом случае нужно срочно обращаться за медицинской помощью.
Отмечается, что даже при незначительном повышении внутриглазного давления в глазу уже запускаются патологические процессы, характерные для глаукомы: повреждаются нервные волокна Утрата зрительных нервов при этом заболевании необратима. Без своевременной терапии глаукома может привести к полной потере зрения.
При этом начальные стадии заболевания может выявить исключительно специалист при регулярных осмотрах. При отсутствии факторов риска — отягощенная наследственность или анатомические особенности глаз — достаточно посещать офтальмолога раз в год. При наличии предрасполагающих факторов рекомендуется более частое наблюдение, заявила эксперт.
Также следует обращаться к врачам и при подозрении на развитие катаракты — это помутнение хрусталика глаза. В большинстве случаев заболевание прогрессирует медленно и незаметно. Среди основных симптомов: появление «пленки» или «тумана» перед глазами, искажение и потускнение цветов, возникновение ореолов вокруг источников света и постепенное снижение остроты зрения.
Алена Шкатова уточнила, что на ранних этапах катаракта зачастую протекает бессимптомно. Однако в ряде случаев, например после травмы глаза или при тяжелом воспалительном процессе, заболевание может развиваться стремительно — в течение трех-четырех недель. Среди факторов риска выделяют возраст старше 45–50 лет, наличие сахарного диабета, перенесенные травмы и воспаления глаз, офтальмологические операции, воздействие ионизирующего излучения и длительный прием гормональных препаратов, особенно кортикостероидов.
Ранее врач-офтальмолог медицинского центра «Будь Здоров» Анастасия Головина сообщила, что сон в контактных линзах может привести к развитию глазных инфекций. Среди них бактериальный кератит, в последствии он приводит к частичной или полной потере зрения. Отмечается, что сон в линзах лишает роговицу необходимого кислорода, что приводит к ее повреждению.
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