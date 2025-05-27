Два подростка чуть не погибли в перестрелке в Филадельфии

Два человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возраст погибших при перестрелке не установлен
Возраст погибших при перестрелке не установлен Фото:

В результате перестрелки, произошедшей в парке Филадельфии (США), погибли два человека, еще девять получили ранения. Среди пострадавших числятся двое несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал WPVI.

«В результате массовой стрельбы в понедельник вечером в парке Фэрмаунт в Филадельфии погибли два человека» — передал телеканал. По предварительным данным, девять человек пострадали, среди них — двое несовершеннолетними.

Точная информация о возрасте погибших на текущий момент отсутствует. Неясно также, были ли задержаны какие-либо подозреваемые по этому делу. В течение дня в парке Фэрмаунт находилось множество людей: семьи и представители местной общины проводили пикники по случаю Дня поминовения.

Случаи массовой стрельбы в общественных местах происходят в США регулярно. Накануне в Вашингтоне был задержан подозреваемый в нападении на сотрудников израильского посольства возле Столичного еврейского музея, в результате которого пострадали двое дипломатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате перестрелки, произошедшей в парке Филадельфии (США), погибли два человека, еще девять получили ранения. Среди пострадавших числятся двое несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал WPVI. «В результате массовой стрельбы в понедельник вечером в парке Фэрмаунт в Филадельфии погибли два человека» — передал телеканал. По предварительным данным, девять человек пострадали, среди них — двое несовершеннолетними. Точная информация о возрасте погибших на текущий момент отсутствует. Неясно также, были ли задержаны какие-либо подозреваемые по этому делу. В течение дня в парке Фэрмаунт находилось множество людей: семьи и представители местной общины проводили пикники по случаю Дня поминовения. Случаи массовой стрельбы в общественных местах происходят в США регулярно. Накануне в Вашингтоне был задержан подозреваемый в нападении на сотрудников израильского посольства возле Столичного еврейского музея, в результате которого пострадали двое дипломатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...