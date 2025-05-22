Задержан подозреваемый в стрельбе в США, при которой погибли израильские дипломаты

AP: полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в Еврейском музее
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В результате стрельбы погибли два сотрудника израильского посольства
В результате стрельбы погибли два сотрудника израильского посольства Фото:

В США задержан подозреваемый в стрельбе, жертвами которой стали двое сотрудников посольства Израиля. Инцидент произошел возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне, когда дипломаты покидали мероприятие. Об этом сообщила начальник полиции американской столицы Памела Смит.

«Подозреваемый, опознанный как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, был замечен расхаживающим возле музея перед стрельбой, вошел в музей после стрельбы и был задержан службой безопасности мероприятия», — пишет AP News. Издание ссылается на слова Смит.

Мужчина и женщина пострадали, когда выходили с мероприятия, проходившего в Еврейском музее Москвы. В этот момент к компании из четырех человек приблизился предполагаемый преступник и начал стрелять. После задержания Родригес начал выкрикивать: «Свободная, свободная Палестина».

Ранее в здании Национального еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. Среди погибших оказались сотрудники израильского посольства в Штатах. На месте происшествия работают представители полиции и ФБР. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон охарактеризовал случившееся как «подлый акт антисемитского терроризма».

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В США задержан подозреваемый в стрельбе, жертвами которой стали двое сотрудников посольства Израиля. Инцидент произошел возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне, когда дипломаты покидали мероприятие. Об этом сообщила начальник полиции американской столицы Памела Смит. «Подозреваемый, опознанный как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, был замечен расхаживающим возле музея перед стрельбой, вошел в музей после стрельбы и был задержан службой безопасности мероприятия», — пишет AP News. Издание ссылается на слова Смит. Мужчина и женщина пострадали, когда выходили с мероприятия, проходившего в Еврейском музее Москвы. В этот момент к компании из четырех человек приблизился предполагаемый преступник и начал стрелять. После задержания Родригес начал выкрикивать: «Свободная, свободная Палестина». Ранее в здании Национального еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. Среди погибших оказались сотрудники израильского посольства в Штатах. На месте происшествия работают представители полиции и ФБР. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон охарактеризовал случившееся как «подлый акт антисемитского терроризма».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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