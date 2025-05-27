Впервые за полтора года яйца в российских магазинах заметно подешевели

«Руспродсоюз»: средняя цена на яйца упала до 98,3 рублей впервые с 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Десяток яиц в среднем стоит ниже 100 рублей, заявили в «Руспродсоюзе»
Десяток яиц в среднем стоит ниже 100 рублей, заявили в «Руспродсоюзе» Фото:
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Цены на товары в России

В России впервые с ноября 2023 года средняя розничная цена на десяток куриных яиц опустилась до 98,3 рублей. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рублей. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — заявили в ассоциации. Информацию передает ТАСС. 

В «Руспродсоюзе» отметили, что в 2024 году наблюдалась тенденция к снижению цен на яйца. Ключевым фактором стабилизации ситуации на рынке стало заключение долгосрочных партнерских договоров с фиксированными ценами, которые обеспечивают производителям необходимый уровень доходности.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ситуация с ценами на яйца в стране стабильная. Так, ведется постоянный ценовой мониторинг производителей куриных яиц, хлеба и молока, а при нарушениях применяются меры антимонопольного реагирования, пишет RT. 

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В России впервые с ноября 2023 года средняя розничная цена на десяток куриных яиц опустилась до 98,3 рублей. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». «Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рублей. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — заявили в ассоциации. Информацию передает ТАСС.  В «Руспродсоюзе» отметили, что в 2024 году наблюдалась тенденция к снижению цен на яйца. Ключевым фактором стабилизации ситуации на рынке стало заключение долгосрочных партнерских договоров с фиксированными ценами, которые обеспечивают производителям необходимый уровень доходности. Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ситуация с ценами на яйца в стране стабильная. Так, ведется постоянный ценовой мониторинг производителей куриных яиц, хлеба и молока, а при нарушениях применяются меры антимонопольного реагирования, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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