Впервые за полтора года яйца в российских магазинах заметно подешевели

В России впервые с ноября 2023 года средняя розничная цена на десяток куриных яиц опустилась до 98,3 рублей. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 рублей за десяток и составили 98,3 рублей. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — заявили в ассоциации. Информацию передает ТАСС.
В «Руспродсоюзе» отметили, что в 2024 году наблюдалась тенденция к снижению цен на яйца. Ключевым фактором стабилизации ситуации на рынке стало заключение долгосрочных партнерских договоров с фиксированными ценами, которые обеспечивают производителям необходимый уровень доходности.
Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ситуация с ценами на яйца в стране стабильная. Так, ведется постоянный ценовой мониторинг производителей куриных яиц, хлеба и молока, а при нарушениях применяются меры антимонопольного реагирования, пишет RT.
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