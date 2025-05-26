26 мая 2025

В Челябинске ограничат проезд по улице Сталеваров. Схема

В Челябинске ограничат проезд по улице Сталеваров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение продлится до 1 июня
Ограничение продлится до 1 июня Фото:

В Челябинске частично перекроют движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения начнут действовать с 27 мая и продлятся до 1 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В связи с реконструкцией участка теплотрассы с 22 часов 27 мая до 23 часов 1 июня закрывается движение транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов. Проезд будет закрыт по четырем из шести  полос проезжей части», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Движение в сторону центра будет осуществляться по встречной полосе. Водителям рекомендуется учитывать изменения в дорожной обстановке и заранее планировать маршруты. Власти просят автомобилистов строго соблюдать временные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда для снижения нагрузки на участок.

В Челябинске ранее до 4 июня продлили ограничение на проезд по улице Комарова из-за ремонта теплотрассы. Водителей также просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута. 

Ограничение на проезд по улице Сталеваров в Челябинске
Ограничение на проезд по улице Сталеваров в Челябинске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске частично перекроют движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения начнут действовать с 27 мая и продлятся до 1 июня, сообщила пресс-служба городской администрации. «В связи с реконструкцией участка теплотрассы с 22 часов 27 мая до 23 часов 1 июня закрывается движение транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов. Проезд будет закрыт по четырем из шести  полос проезжей части», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Движение в сторону центра будет осуществляться по встречной полосе. Водителям рекомендуется учитывать изменения в дорожной обстановке и заранее планировать маршруты. Власти просят автомобилистов строго соблюдать временные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда для снижения нагрузки на участок. В Челябинске ранее до 4 июня продлили ограничение на проезд по улице Комарова из-за ремонта теплотрассы. Водителей также просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...