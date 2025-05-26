В Челябинске ограничат проезд по улице Сталеваров

В Челябинске частично перекроют движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения начнут действовать с 27 мая и продлятся до 1 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.
«В связи с реконструкцией участка теплотрассы с 22 часов 27 мая до 23 часов 1 июня закрывается движение транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов. Проезд будет закрыт по четырем из шести полос проезжей части», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Движение в сторону центра будет осуществляться по встречной полосе. Водителям рекомендуется учитывать изменения в дорожной обстановке и заранее планировать маршруты. Власти просят автомобилистов строго соблюдать временные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда для снижения нагрузки на участок.
В Челябинске ранее до 4 июня продлили ограничение на проезд по улице Комарова из-за ремонта теплотрассы. Водителей также просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
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